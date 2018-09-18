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Kozan'da “Sokakta Satranç Var” etkinliği

Adana’nın Kozan ilçesinde Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliği tarafından kentin tarihi ve kültürel yerlerinin tanıtımı ve gençlerin satranç sporuna özendirilmesi amacıyla “Sokakta Satranç Var” konulu satranç etkinliği düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliği tarafından kentin tarihi ve kültürel yerlerinin tanıtımı ve gençlerin satranç sporuna özendirilmesi amacıyla “Sokakta Satranç Var” konulu satranç etkinliği düzenlendi.


Yediden yetmişe her yaş grubundan vatandaşların katıldığı “Sokakta Satranç Var” adlı etkinlikte Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilcisi Neşet Ölmez ve bir grup eğitimci görev aldılar.


Sokakta satranç oynamanın asıl amacının satrancı yediden yetmişe her yaş grubunu satranç sporuna yönlendirmek, gençlerin sokaklarda zararlı alışkanlar yerine satranç sporuna teşvik etme ve ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtımı olduğunu ifade eden Neşet Ölmez, 3 gün boyunca ilçenin üç ayrı tarihi ve kültürel noktasında sokakta satranç oynadıklarını ve eğlenceli bir atmosfer yaşadıklarını söyledi.

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