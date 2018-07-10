Kozan’da ters yöne giren sürücülere ceza yağdı

Üstün Sokak ve Hazer Sokak gibi bazı sokaklardaki çift yönlü trafik uygulaması trafik yoğunluğu nedeniyle Kozan Kaymakamlığının olurlarıyla tek yöne çevrilmiş, tek yön uygulaması ile birlikte sürücüler gerek trafik işaretleriyle gerekse trafik görevlilerinin uyarılarıyla uyarılmaya başlanmış ancak ilk aşamada sürücülere cezai işlem uygulanmamıştı.

Uyarı aşamasının tamamlanmasının ardından trafik işaretlerine uymayarak ters yöne giren sürücüler karşılarında polis ekiplerini görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Trafik ekipleri tarafından ters yöne giren sürücülere ise cezai işlem uygulandı.