Kozan’da trafik kazası; 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Çevreyolu Hacımirzalı yol kavşağında meydana geldi. İsa Şahin(58)’in kullandığı 01 RY 291 plakalı kamyonet ile Nuh Kuruoğlu (30)’nun kullandığı 31 NH 319 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü İsa Şahin yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan ambulans ile ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yolu trafiğe kontrollü olarak açık tuttular.

Yaralı otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturmayı başlattığı kaydedildi.