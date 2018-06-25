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25 Haziran 2018 11:22

Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı

25 Haziran 2018 11:22


Edinilen bilgiye göre, kaza Arslanpaşa Mahallesi Çevik Sokak ile Hamam Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Ahmet Bedir (61) yönetimindeki 01 RL 438 plakalı otomobil ile Mehmet Emin Uçar’ın kullandığı 01 RZ 863 plakalı kamyonet çarpıştı.


Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Bedir yaralanırken yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen eşi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırılırken eşinin de tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.




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