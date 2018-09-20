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Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Aslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi mezarlık civarında meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 01 RJ 969 plakalı cip Meltem Berber'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrikli bisiklet sürücüsü berber yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsü Berber olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırılırken ismi öğrenilemeyen cip sürücüsüne ise polis ekiplerinin olay yerinde ulaşamadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi

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