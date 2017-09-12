Kozan’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Şevkiye Mahallesi, Sırkıntı Caddesi Çevreyolu Kavşağı’nda meydana geldi. Süleyman Bilgiç’in (44) kullandığı 01 RZ 279 plakalı otomobil ile Mücahit Aydın’ın (49) kullandığı 01 R 6952 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yoldan çıktı. Kazada Mücahit Aydın ile aynı otomobilde yolculuk eden Sevim Topak (26), Muharrem Taner Teksöz (25) ve Hatice Kocagöz (37) yaralandılar. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı her iki aracın sürücüsü de yara almadan atlattı. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralananların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.