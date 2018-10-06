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Kozan'da trafik kazası: 6 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Ergenuşağı Mahallesi Bostan mevkiinde meydana geldi. Yedigöze'den Adana istikametine seyir halinde olan Durcan Yerlikaya (27) yönetimindeki 01 TN 152 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile aynı araçta bulunan Filiz Gökçe (19), Yusuf Gökçe (25), Mukaddes Gökçe (17), Yeliz Gökçe (21) ve Sultan Yerlikaya (56) yaralandılar.


Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldı.


Yaralılardan durumu ağır olan Sultan Yerlikaya Adana'ya sevk edildi.

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