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06 Temmuz 2018 10:04

Kozan’da yaşlılara evde temizlik hizmeti

Adana’nın Kozan ilçesinde ikamet eden korunmaya muhtaç kimsesiz yaşlılara ilçe kaymakamlığı tarafından hazırlanan bir projeyle evde temizlik hizmeti verilecek.

Kozan’da yaşlılara evde temizlik hizmeti

06 Temmuz 2018 10:04


Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam,yaptığı açıklamada, proje kapsamında yaşlı, yakın akrabası olmayan, sağlık problemleri yaşayan ve kendilerine bakacak kimseleri olmayan ancak huzur evi hizmetini de kabul etmeyen, kendi sosyal çevresinden ayrılmak istemeyen engelli ve yaşlılara Kozan Kaymakamlığı tarafından ev temizlik hizmeti verileceği belirtti.


Proje kapsamında tespiti yapılan 50 hane için yaklaşık 65 bin TL ödeneğin temin edildiğini ve uygulamanın yakın zamanda başlayacağını vurgulayan Kaymakam Şafak Gürçam, dezavantajlı gruplara yönelik daha öncede 2 proje uygulandığını, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada proje çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.




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