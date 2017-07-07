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07 Temmuz 2017 21:38

Kozan’da zincirleme trafik kazası

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmaz iken kazaya karışan 5 araç hasar gördü.

Kozan’da zincirleme trafik kazası

07 Temmuz 2017 21:38


Edinilen bilgiye göre kaza Karacaoğlan Mahallesi Göçyolu üzerinde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen zincirleme kazaya karışan 01 Y 8485 plakalı otomobil, 01 Y 3039 plakalı otomobil, 01 B 9534 plakalı otomobil, 01 Y 7816 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet hasar gördü. Kaza sonrası kaza yerine gelen trafik polisleri yolu bir süre trafiğe kapatırken kazaya karışan araçların çekici marifeti ile yoldan kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Kazanın araçlardan birinin fren yapması ile araçların birbirine çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Şans eseri kimsenin burnu bile kanamadan meydana gelen kaza ile ilgili polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.




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