Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı

yıl dönümü kutlamaları törenle gerçekleşti.

Törenler tarihi Hoşkadem Camii Meydanı önünde ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, stk temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Sabah saat:07:00’de 7 pare top atışı ve Kozan Kalesi’ne Türk Bayrağımızın göndere çekilmesi ile başlayan törenler Bucak, Sırelif ve Sırkıntı Kolundan gelen Milis Kuvvetlerinin ilçe adına bayram kutlama komitesi tarafından karşılanması, cami önündeki temsili düşman bayrağının indirilerek yerine Türk Bayrağımızın göndere çekilmesi, milis kuvvetlerinin temsili hürriyet kızını kurtarması, Kuran-ı Kerim okunması, cami meydanındaki Atatürk Anıtına Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk ve Milis Kuvvetlerinin çelenk bırakması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende Belediye Başkanı Musa Öztürk günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaparak Kozanlıların 2 Haziran kurtuluş bayramını kutladı. Törenlerde daha önce düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol tarafından takdim edilmesi ile devam etti. Törenler Kozan Şehitliğinin ziyaret edilmesi ile son buldu.