Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 17:34

Küçük: "Anız yakılmasının cezası caydırıcı değil"

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, anız yangınlarıyla topraktaki tüm canlıları yakan çiftçinin en başta kendisine zarar verdiğini belirterek, anız yakılmasına verilen dekar başına 40 lira 87 kuruşluk cezanın caydırıcı olmadığını söyledi.

Küçük:

06 Temmuz 2018 17:34


Küçük, yaptığı açıklamada, anız yangınlarının solunum rahatsızlığı olanların, hamilelerin, yaşlıların ve çocukların sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, "En temel insan hakkı, yaşama hakkıdır ve insanların yaşamak için en başta temiz havaya, temiz suya ve temiz toprağa ihtiyacı vardır. Havada uçuşan siyah partiküller evlerimizin en kuytu köşelerine bile dolmaktadır. Havada ağır bir yanık kokusu var, boğuluyoruz" dedi.


Anız yangınıyla topraktaki tüm canlıları yakan çiftçilerin, tarlasının verimini düşürerek en başta kendisine zarar verdiğine dikkat çeken Küçük, "Anız yangınları kısa vadede halk sağlığını tehdit ederken, uzun vadede ise anızı yakan çiftçiye zarar vermektedir. Toprakta solucan, fare, yılan, köstebek, kaplumbağa, tilki, kuş yuvalarından oluşan besin ve etkileşim zinciri bozulmamalı, tüm canlılar yaşamını devam ettirmelidir ki toprakta biyolojik üretim gerçekleşsin, mısır ve buğday yetişebilsin" diye konuştu.


Anız yakılmasına karşı dekar başına 40 lira 87 kuruş ceza kesilmesinin caydırıcı olmadığının altını çizen Küçük, "Anız yakanlara daha ciddi cezalar verilmelidir. Genelde idari para cezaları ile bu iş geçiştirilmemelidir. Bizim hala anız yangınlarıyla mücadele ediyor olmamız da son derece üzücüdür. Dileğim, anız yangınlarının son bulduğu, çiftçinin gerektiği desteği ve emeğinin karşılığını aldığı, daha güzel ve daha yaşanabilir bir dünyadır" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç