Küçük: "Anız yakılmasının cezası caydırıcı değil"

Küçük, yaptığı açıklamada, anız yangınlarının solunum rahatsızlığı olanların, hamilelerin, yaşlıların ve çocukların sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, "En temel insan hakkı, yaşama hakkıdır ve insanların yaşamak için en başta temiz havaya, temiz suya ve temiz toprağa ihtiyacı vardır. Havada uçuşan siyah partiküller evlerimizin en kuytu köşelerine bile dolmaktadır. Havada ağır bir yanık kokusu var, boğuluyoruz" dedi.

Anız yangınıyla topraktaki tüm canlıları yakan çiftçilerin, tarlasının verimini düşürerek en başta kendisine zarar verdiğine dikkat çeken Küçük, "Anız yangınları kısa vadede halk sağlığını tehdit ederken, uzun vadede ise anızı yakan çiftçiye zarar vermektedir. Toprakta solucan, fare, yılan, köstebek, kaplumbağa, tilki, kuş yuvalarından oluşan besin ve etkileşim zinciri bozulmamalı, tüm canlılar yaşamını devam ettirmelidir ki toprakta biyolojik üretim gerçekleşsin, mısır ve buğday yetişebilsin" diye konuştu.

Anız yakılmasına karşı dekar başına 40 lira 87 kuruş ceza kesilmesinin caydırıcı olmadığının altını çizen Küçük, "Anız yakanlara daha ciddi cezalar verilmelidir. Genelde idari para cezaları ile bu iş geçiştirilmemelidir. Bizim hala anız yangınlarıyla mücadele ediyor olmamız da son derece üzücüdür. Dileğim, anız yangınlarının son bulduğu, çiftçinin gerektiği desteği ve emeğinin karşılığını aldığı, daha güzel ve daha yaşanabilir bir dünyadır" şeklinde konuştu.