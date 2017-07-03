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03 Temmuz 2017 12:19

Küçük bisikleti bırakıp büyüğünü çaldı

Adana’da 5 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Küçük bisikleti bırakıp büyüğünü çaldı

03 Temmuz 2017 12:19


Hırsızlardan birinin olay yerine geldiği, küçük bisikleti bırakıp büyük bisikleti çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde 5 kişinin bisikletlerinin çalındığı şikayetinde bulunması üzerine harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı apartmanlara giderek güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.


Polis yaptığı incelemede hırsızlık olayını Gökhan K. ile Şükrüllah K.’nin yaptığını belirledi. Seyhan ilçesindeki evlerinde gözaltına alınıp emniyete getirilen zanlılar, sorgularında suçlamaları kabul etmedi.


Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlıların birlikte ve tek tek bisiklet çaldığı anlar saniye saniye yer aldı. Gökhan K.’nin hırsızlık yapmak için küçük bir bisiklet ile apartman önüne geldiği, bisikleti yere bırakıp apartmanın zilini çaldıktan sonra içeri girip yaklaşık 30 saniye sonra büyük bir bisiklet ile dışarı çıkıp gittiği görüldü. Gökhan K.’nin olay yerine geldiği bisikleti de orada bıraktığı görüntülendi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.




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