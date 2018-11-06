Küçük ellerin büyük hayalleri sanatla buluştu

Adana'da "Çocuğun Hayal Gücü Oyun" başlıklı Uluslararası Adana Çocuk Sanat Bienali düzenlendi. 40'ın üzerinde devlet okulundan öğrenciler, çeşitli sanat dallarındaki atölye çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

Adana'da bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Adana Çocuk Sanat Bienali, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen törenle açıldı. Adana Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Adana Sanat Buluşmaları kapsamında düzenlenen bienal ile ülke genelinde öğrenim gören 7-18 yaş arasındaki tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki özel yetenekli öğrenciler ile yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin, sanatın içinde yer almaları, farklı sanatsal disiplinleri bir arada kullanması ve yararlanması, ürettikleri sanatsal ürünlerini profesyonel bir platformda sanat ve kültür izleyicileriyle paylaşılması amaçlanıyor.

Adana Çocuk Sanat Bienali Direktörü Ramazan Baltacı, kültürlerle etkileşim ve iletişimin sağlanması, ortak sanatsal bir dil oluşturulması, çocuk sanatçıların yetiştirilmesine katkıda bulunmanın amaçlandığı Uluslararası Adana Çocuk Sanat Bienali'nde 40'ın üzerinde devlet okulunda farklı sanatsal içeriklerle atölye çalışmaları yapılacağını söyledi. Baltacı, "Uluslararası Adana Çocuk Sanat Bienali, Çanakkale ve İstanbul'da yapılan bianellerden sonra Türkiye'nin 3'üncü çocuk sanat bienali. Uluslararası olması açısından da yurtdışından hem çalışmalar hem de eğitmenlerimiz de sürece dahil olacak. 15 gün boyunca kültürel ve sanatsal anlamda hem çocuklarımızın hem de Adana'nın kültür ve sanat alanında farkındalığını göstereceğiz. Bu bienal Adana'daki eğitimcilerin bir eseri. İnşallah bunu devam ettireceğiz" diye konuştu.

Uluslararası Adana Çocuk Sanat Bienali'nde "Oyun Zamanı" isimli tiyatro oyunlarını sergilemek için İzmir'den gelen öğrenciler ise sergiledikleri oyunla, her çocuğun ve hatta büyüklerin de oyun oynayabileceğini gösterdiklerini söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesindeki Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu'ndan gelerek yöresel bir oyun olan "Köse"yi sergileyen öğrenciler, "Bütün çocukların bir arada olması açısından bienalin düzenlenmesi çok iyi oldu. Sanat eserlerini yapan çocukların ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Bize farklı fikirler kazandırdılar" dedi.

Her 2 yılda bir düzenlenmesi planlanan Uluslararası Adana Çocuk Sanat Bienali kapsamında, 20 Kasım'a kadar sanatseverlere çocukların ürettiği eserler yer alacak. Ayrıca bienal kapsamında "Gezici Tır Etkinliği" ile Adana'nın ilçelerinde çocuklara çeşitli sanat dallarında bir dizi eğitim de verilecek.