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26 Kasım 2017 11:45

Küçük mucitler bilişim teknolojisiyle hem eğlendi hem öğrendi

Adana Optimum AVM’nin düzenlediği “Makey Makey Teknoloji Atölyesi” Şehit Zafer Oluk Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.

Küçük mucitler bilişim teknolojisiyle hem eğlendi hem öğrendi

26 Kasım 2017 11:45

Bilişim dünyasının gizemini anlatan teknoloji atölyesine katılan öğrenciler iletkenliklerinden faydalandıkları sebze ve meyveleri müzik aletlerine dönüştürdü.


Şehit Zafer Oluk Ortaokulu öğrencileri okulun Psikolojik Danışman Öğretmeni Seçil Aydemir, İngilizce Öğretmeni Seda Zengin, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mahmut Bulut’un gözetiminde “Makey Makey Teknoloji Atölyesi”ne katıldı. Uzman eğitmenlerden Makey Makey teknolojisinin işleyişini öğrenen çocuklar, edindikleri bilgileri hayal güçleri ile birleştirerek uygulama imkanı buldu.


Sebze ve meyvelerin iletkenliğinden faydalanan öğrenciler, kablolar yardımıyla bilgisayara bağladıkları patlıcan, biber ve kabakları kullanarak kendi bestelerini yaptı. Çocukların atölye çalışması, Optimum AVM’yi ziyaret eden turistlerinde ilgisini çekti. Çocuklar, kendilerine eşlik eden Uzak Doğulu turistler ile birlikte bilişim dünyasının gizemini eğlenerek keşfetti. Atölye çalışmasından sonra AVM’yi de gezen çocuklar, keyif dolu bir günün sonunda toplu fotoğraf çektirerek yaşadıkları güzel anı ölümsüzleştirdi.


Geleceğin mucitlerinin bilişim dünyasına giriş yapmalarını sağlayan ücretsiz Makey Makey Teknoloji Atölyesi, her hafta Cumartesi ve Pazar günleri 13.00 ile 18.00 saatleri arasında konuklarını ağırlıyor.




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