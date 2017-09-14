Küçükoba Mezarlığı genişletildi

Yenidam Mahallesi’ndeki Küçükoba Mezarlığı’nın yüzölçümü yeni ilave edilen 18 bin metrekare alanla, toplam 93 bin metrekareye erişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda morg, gasilhane, defin, bakım, onarım, temizlik hizmetlerinin yanı sıra il dışında toprağa verilecek cenazelerin naklini özel donanımlı cenaze araçları ve uçakla ücretsiz olarak gerçekleştiren Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Küçükoba Mezarlığı’nı genişletti. Ekipler, kamulaştırılarak mezarlığa dahil edilen 18 bin metrekare alanda zemin düzeltmesini yapıp, beton direkli kafes tel çitle çevirdi. Bu çalışmayla Küçükoba Mezarlığı’nın toplam yüzölçümü 93 bin metrekare oldu.

Öte yandan, Hadırlı ve Alihocalı mahallelerindeki mezarlıklarda yoğunlaşan ekipler, buralarda da beton direkli kafes tel çit, kilitli parke taş döşeme, gasilhane, namazgah ve tuvalet yapımı için kolları sıvadı.

Alihocalı Mezarlığı’nda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un mezarlarında da çevre düzenlemesi ve kilitli parke taş döşenmesi kısa zamanda tamamlandı.