Küfreden arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, olay, 26 Haziran günü Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 4001. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşinden ayrı yaşayan Battal Sevimli (45), yine eşinden ayrı yaşayan ve arkadaşı olan 2 çocuk babası Hasan Özbilen’in (62) evine gitti. Sevimli ile Özbilen birlikte otururken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Daha sonra ise Hasan Özbilen, Battal Sevimli’ye küfredip çekiç fırlattı. Bunun üzerine sinirlenen Sevimli de eline geçen sopa ile Özbilen’i darp edip ağır yaraladı ve evden ayrıldı.

Mahalle komşularının kavga sesini duyması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri de Özbilen’in ağır yaralandığını belirleyip ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaşlı adamı hastaneye kaldırdı, polis ise Battal Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, Hasan Özbilen geçen 5 Temmuz’da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

9 Temmuz’da ise polis ekipleri Sevimli’yi yakalayıp gözaltına aldı. Battal Sevimli ifadesinde, arkadaşını öldürdüğünü kabul edip, “Bana küfretti ve daha sonra çekiç fırlattı. Ondan dolayı sinirlenip sopayla darp ettim ve öldürdüm” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi’ne daha sonra ise adliyeye sevk edildi. Sevimli, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise, "Eşimi çok seviyorum" diye savunma yaptı. Sevimli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.