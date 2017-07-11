Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 16:36

Küfreden arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Adana’da, küfretti diye 62 yaşındaki arkadaşını darp edip ölmesine neden olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küfreden arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

11 Temmuz 2017 16:36


Alınan bilgiye göre, olay, 26 Haziran günü Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 4001. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşinden ayrı yaşayan Battal Sevimli (45), yine eşinden ayrı yaşayan ve arkadaşı olan 2 çocuk babası Hasan Özbilen’in (62) evine gitti. Sevimli ile Özbilen birlikte otururken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Daha sonra ise Hasan Özbilen, Battal Sevimli’ye küfredip çekiç fırlattı. Bunun üzerine sinirlenen Sevimli de eline geçen sopa ile Özbilen’i darp edip ağır yaraladı ve evden ayrıldı.


Mahalle komşularının kavga sesini duyması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri de Özbilen’in ağır yaralandığını belirleyip ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaşlı adamı hastaneye kaldırdı, polis ise Battal Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, Hasan Özbilen geçen 5 Temmuz’da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


9 Temmuz’da ise polis ekipleri Sevimli’yi yakalayıp gözaltına aldı. Battal Sevimli ifadesinde, arkadaşını öldürdüğünü kabul edip, “Bana küfretti ve daha sonra çekiç fırlattı. Ondan dolayı sinirlenip sopayla darp ettim ve öldürdüm” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi’ne daha sonra ise adliyeye sevk edildi. Sevimli, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise, "Eşimi çok seviyorum" diye savunma yaptı. Sevimli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:21
  • Öğle :12:55
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:08
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!