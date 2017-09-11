Kulak: “Görevi liyakatla yapabileceğimize olan inancımız tam”

Kulak, yaptığı açıklamada, 4 yıl komite üyeliği, 4 yıl da yönetim kurulu üyeliği yaptığı ATO’nun son 4,5 yıldır meclis başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatarak, odanın işleyişine yabancı olmadığını belirtti.

İşin mutfağından geldiğini ifade eden Kulak, “ATO’da nelerin yapılabileceğini, nelerin yapılamayacağını çok iyi biliyoruz. Ayrıca, STK tecrübelerimiz de var. STK’larda ciddi anlamda emek verdik, uzun süre çalıştık. Odamızda da uzun süre hizmet verdik. Bundan dolayı artık bizim bu görevi yapabileceğimize ve liyakatla bu görevi yerine getirebileceğimize inancımız ve kendimize olan güvenimiz tam” diye konuştu.

“Adana için yarın daha geç olabilir”

Tarkan Kulak, sanayi geçmişi uzun yıllara dayanan Adana’nın sanayileşme anlamında derin bir kültürü bulunduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Bu kent, bu kültürü en iyi şekilde özümsemiş ve benimsemiştir. Marmara Bölgesi’nden sonra sanayileşmenin beşiğidir burası. Çok kadim bir medeniyete sahibiz. Bunları en iyi şekilde harmanlamamız lazım. Suyumuz var, bereketli topraklarımız var, delikanlı, güzel insanlarımız var. Bütün bunları bir araya getirip, bir yerden başlamamız lazım. Yarın daha geç olacak. Biz de bu dokuyu çok iyi bildiğimize inanıyoruz. Ve orasını sadece bizim kendi başkanlık makamımız olarak değil, Adana’nın bütün dinamiklerini çok rahat çalıştırabilecek bir makam olarak görüyoruz.”

“Her fikre kapımız açık olacak”

Her fikre kapılarının açık olacağını vurgulayan Kulak, “Başka şehirlere giden sermayenin Adana’ya geri dönmesi için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bunu tek başına yapabilmemiz mümkün değil. Bunu diğer oda, borsa ve OSB’mizi ile kent yöneticilerimizle birlikte yapacağız. Bunu yapmaya zaten başlamıştık, daha da geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Katma değeri yüksek olan ürünler üretilmesi, yeni pazarlara yönelik ürünler üretilmesi ana hedefimiz. Çünkü hiçbir şey yeni kalmıyor, her şey bir gün öncesine göre eski. Kullandığımız cep telefonu bile bir yıl sonrasında kullanılamaz hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Teknoloji, uzay ve havacılık sanayi

Kulak, Adana’nın bu anlamda çok büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, “Burası çok önemli bir geçiş noktası. Çukurova Bölgesel Havalimanı yapıldıktan sonra Adana Havalimanı’nın Uzay ve Havacılık Fakültesi, Uçak Bakım ve Onarım Merkezi haline getirilmesi, Orta Doğu’daki bütün uçakların burada tamir ve bakımını sağlayacaktır. Bu da uçak üreticisi ve uçak yedek parça üreticisi büyük kurumların dikkatini buraya çekecektir” diye konuştu.

ATO Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Adayı Tarkan Kulak, Adana’nın teknoloji, uzay ve havacılık sanayi ile ilgili çok önemli atılımlar yapacağına inandığını belirterek, “Bu bölgenin çok iyi değerlendirilmesi lazım. 1937 yılından bu yana kapanmayan tek havalimanı Adana Havalimanı’dır. Pilot eğitim merkezi haline getirilebilir, uzay ve havacılık sanayine hizmet edecek hale getirilebilir. Çünkü bu her türlü alt yapımız var. Ben buranın teknoloji, uzay ve havacılıkla ilerleyeceğine çok inanıyorum. Dijital alanda mutlak suretle üretime geçilmesinden yanayım. Bilişimle büyümemiz lazım. Gastronomi ile ilgili de mutlaka kendimizden söz ettirmemiz lazım. Uluslararası markalaşma ile gündeme gelmemiz lazım” dedi.