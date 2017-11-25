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25 Kasım 2017 15:29

Kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Adana’da kulaklıkla müzik dinlerken hemzemin geçitten geçmeye çalışan genç, treni ve çevredekilerin uyarısını fark etmeyince feci şekilde can verdi.

Kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

25 Kasım 2017 15:29


Kaza, Seyhan ilçesindeki Zeytinli Mahallesi’nde meydana geldi.


İddiaya göre, kulaklıkla müzik dinleyen 19 yaşındaki Abdullah Sezer, stajyerlik yaptığı iş yerine gitmek için hemzemin geçitten geçmek istedi.


Bariyerlerin kapalı olduğunu ve trenin yaklaştığını fark etmeyen genç raylara yaklaştığı sırada bariyerleri kontrol eden görevli ile çevredeki vatandaşlar tarafından uyarıldı ancak kulaklık nedeniyle uyarılar işe yaramadı.


Mersin’den Adana istikametine giden trenin makinisti Zafer Can da genci görünce yavaşlamaya çalıştı ancak kazaya engel olamadı.


Vücudu parçalara ayrılan Abdullah Sezer, kaza yerinde hayatını kaybetti.


Abdullah Sezer’in çalıştığı iş yerinin sahibinin eşi de kaza yerine uzaktan bakarak göz yaşı döktü.


Gencin kazaya yürüyüşü güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Mahallenin muhtarı Cevdet Koç ise hemzemin geçitte daha önce de ölümlü kazalar yaşandığını dile getirerek, alt veya üst geçit yapılmasını istedi.




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