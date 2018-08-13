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13 Ağustos 2018 11:59

Küp Şelaleri’nde ölen gençlerin cenazeleri alındı

Adana’nın Aladağ ilçesinde Küp Şelaleri’nde boğularak hayatını kaybeden 3 gencin cenazeleri yakınları tarafından alındı.

Küp Şelaleri’nde ölen gençlerin cenazeleri alındı

13 Ağustos 2018 11:59

Cenazelerin alındığı sırada gençlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.


Dün Aladağ ilçesi Küp Şelaleri’nde meydana gelen olayda 1’i kadın 6 kişi, su dolu mağaraya girdi. Bir süre sonra mağaraya girenlerden 3’ü dönerken Osman Turgut (26), Savaş Turgut (20) ile Şevval Korkmaz (16) geri dönmedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri ve dalgıç polisleri mağarada yaptıkları çalışmanın ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.


Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeler aileler tarafından teslim alındı. Cenazeler araçlara konulurken gençlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Aile yakınlarından biri, daha önce de böyle olaylar meydana geldiğini ve hiçbir tedbir alınmadığını öne sürerek tepki gösterdi.


Cenazeler defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman’ın Besni ilçesine gönderildi.




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