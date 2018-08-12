Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 19:08

Küp Şelalesi’ndeki mağarada kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesi’nde mağaraya girdikten sonra kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Küp Şelalesi’ndeki mağarada kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

12 Ağustos 2018 19:08


Olay, Aladağ ilçesi Küp Şelaleleri’nde meydana geldi. İddiaya göre, Küp Şelaleleri’ne gezmeye giden 1’i kadın 6 kişi, su dolu mağaraya girdi. Bir süre sonra mağaraya girenlerden 3’ü dönerken Osman Turgut (26), Savaş Turgut (20) ile Şevval Korkmaz’ın (16) geri dönmediği anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ekipleri, dalgıç polisler sevk edildi. Şelaleye varan dalgıç polisler, mağarada yaptıkları çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler bulunduğu yerden çıkartıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Parse error: syntax error, unexpected 'Ekim' (T_STRING) in /var/www/inc/footer.php on line 89