"Kuraklık Eylem Planı” eğitimleri tamamlandı

ÇÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mahmut Çetin ve Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi (TAYEM) Müdürlüğü uzmanlarından Dr. Fatih Barutçu tarafından verilen 10 günlük eğitim seminerinde, binlerce çiftçi ile her zaman yüz yüze olan GYSB personeli, su yönetimi konusunda konunun uzmanları tarafından bilgilendirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, GYSB Meclis Salonunda gerçekleştirilen projenin kapanış törenindeki konuşmasında, Güney Yüreğir Sulama Birliği’nin sorunları isabetli tespit edebilen ve bunlara çözüm üretebilen bir kuruluş olduğunu, düzenlenen bu eğitimlerin binlerce çiftçiyi ilgilendirmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Altunsu, “Bilindiği gibi Çukurova Kalkınma Ajansı tarımsal faaliyetlere doğrudan destek sağlayabilen bir kurum değil. Bu görevi il tarım müdürlükleri yerine getiriyor. Ancak biz de dolaylı yollardan destek olabiliyoruz. Bu çalışmada olduğu gibi bundan önce de mali destek programı kapsamında su kayıpları ve nedenlerinin tespiti ile ilgili analiz çalışması yapıldı. Güney Yüreğir Sulama Birliği, toplam 19 sulama birliğinin 35 bin üyesinin faydalanabileceği bir çalışma ortaya koydu” dedi.

"Çok isabetli bir proje"

“İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadelede Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitim Projesi”nin de kendileri için önem taşıdığını belirten Altunsu, “Sulamayla ilgili ne kadar zaafımız olduğunu, ne gibi hatalarımızın bulunduğunu birlik başkanı İhsan Oğuz Beyarslan her fırsatta dile getirip, konunun ilgililerini bilgilendiriyor. Hakikaten bu konu ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Güney Yüreğir Sulama Birliği’nin bu çalışması iklim değişikliği ile mücadelede çok etkili bir yöntemdir. Çok yerinde ve isabetli bir projeyi hayata geçiren Güney Yüreğir Sulama Birliğimizi kutluyorum” dedi.

"Desteklerden faydalanın"

ÇKA’nın son 3 yıldır teknik destek adı altında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdiğini dile getiren Genel Sekreter Lütfi Altunsu, “Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler kısacası kar amacı gütmeyen tüm kurumlar eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Aynı zamanda yeni bir mali destek projesi hazırlığı içerisindeyiz. Yakında inşallah onun da duyurusunu yapacağız. Güney Yüreğir Sulama Birliğimizin bu projeye de başvurmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Devletin hemen her türlü projeyi desteklediğinin altını çizen ÇKA Genel Sekreteri Altunsu, “Devletimizin verdiği bu desteklerin farkında olalım. Bu noktada Kalkınma Ajansı olarak, Avrupa Birliği, Dünya Bankası kaynakları gibi nerede bir kaynak olursa bunlardan faydalanılması için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Yeter ki sizler proje hazırlayarak, onları uygulama iradesini ortaya koyun” dedi.

"Eksiklikler sadece eğitimle giderilir"

Güney Yüreğir Sulama Birliği Başkanı İhsan Oğuz Beyarslan ise, bu projenin temel hedefinin, Türkiye’deki zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını koruma hassasiyeti yüksek nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Tarımsal sulamayla ilgili Türkiye genelinde ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Başkan Beyarslan, eksikliklerin ve aksaklıkların sadece eğitimle giderilebileceğine işaret etti. Başkan Beyarslan, “Sulama teknikleri ve sulama sistemleri konusunda Türkiye’de önemli sorunlar yaşanıyor. Bunların çözümü konusundaki eğitim çalışmaları geçmişte devlet eliyle yürütülüyordu. Üniversiteler, tarım il müdürlükleri doğru sulamanın yaygınlaşması için çitçilere yönelik eğitimler veriyordu. Şimdi sahada sulama birlikleri var ve bu eğitim çalışmaları birlikler tarafından yürütülüyor” dedi.

"Yolunda gitmeyen bir şey varsa eğitim eksikliği vardır"

Güney Yüreğir Sulama Birliği olarak eğitime öncelik verdiklerini vurgulayan Başkan Beyarslan, “Sorumluluk sahamızda suyun etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımızı diğer sulama birlikleri paylaşıyoruz. ‘Yolunda gitmeyen bir şey varsa orada mutlaka eğitim eksikliği vardır’ temel prensibini esas alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz eğitim çalışmaları ile bir yandan bölge çiftçimizi bilinçlendirirken, bir yandan tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

"Sorunları ceza vererek değil eğitimle çözeriz"

Tarımsal sulamada yaşanan aksaklıkların sadece eğitimle giderilebileceğinin altını çizen Başkan Beyarslan, “Hem en kıymetli madde su diyoruz, hem de ziyan ediyoruz. Sulamada kullandığımız kanaletler bilinçsizce tahrip ediliyor. Ana kanallar çöplük gibi kullanılıyor. Her yerde söylüyorum; ceza vererek bu işi önleyemeyiz. Bu sorunun tek çözümü eğitimdir. İşte bu noktada Çukurova Kalkınma Ajansı’nın bize tanıdığı imkânlarla proje geliştirerek birlik çalışanlarımızı eğitime aldık. Bu eğitimler sayesinde suyu daha verimli kullanacağız. Burada eğitim alan arkadaşlarımız birer eğitmen olarak, sahada çiftimize edindikleri bilgileri aktaracaklar” şeklinde konuştu.

"Temel hedef kapalı sistem sulama"

Suyun etkin ve verimli kullanımını sağlamak için mücadele veren Güney Yüreğir Sulama Birliği’nin temel hedefinin kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirten Başkan Beyarslan, şunları kaydetti:

“Eğitim çalışmalarımızı yürütürken ana hedefimizden de sapmayacağız. Kapalı sistem sulamanın Çukurova Bölgesi’nin tamamında yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 2016 yılı sonu itibari ile tarım sektöründe Adana 7,5 milyar TL, Konya ve Antalya ise 10,5 milyar TL gelir elde etti. Kapalı sistem sulamayı devreye alabilirsek Adana’nın tarımsal gelirini 12,5-13 milyar TL’ye çıkartabiliriz. Kapalı sistem sulamanın devreye girmesiyle su israfının da önüne geçmiş olacağız. Bu amaç doğrultusunda 11 yıldır, eli taşın altında olan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak kapalı sistem sulamayı Adana’ya kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz.”

"Proje şimdiden başarılı oldu"

Beyarslan, Güney Yüreğir Sulama Birliği olarak eğitimlerimizi çeşitlendirdiklerini belirterek, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın projesi kapsamında birliğimiz bünyesinde görev yapan tarımsal danışmanlarımızın faaliyetlerini öncelikle eğitime dönük olarak planladık. Bu arkadaşlarımız köylere giderek çiftçilerimizin bilinçlenmesine destek oluyor. Başlattığımız ilk program başarıyla devam ediyor. Çok iyi geri dönüşler aldık. Kapanışını yaptığımız proje ile teknisyenlerimizin eğitimini amaçladık. Eğitime katılan personelimiz buradan öğrendikleri bilgilerle sorumluluk sahamızdaki üreticilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verecektir. Bizim ölçülerimize göre çok başarılı bir proje oldu. Tepkilerini daha proje bitmeden görmeye başladık. Bizi çok memnun etti” diye konuştu.

Yeni projenin müjdesini verdi

Konuşmasında yeni projelerin müjdesini de veren Başkan Beyarslan, şunları söyledi:

“Çok önemli bir demonstrasyon (Gösteri/uygulayarak anlatmak) projemiz daha var. SODES’e müracaat ettik. Karataş yolu üzerinde modern sulamayla ilgili Demonstrasyon Merkezi Kuracağız. Bu eğitimleri orada vereceğiz. Çiftçimizin ayağına giderek eğitimlerimizi daha geniş bir sahaya yayacağız. Danışmanlarımız tarafından verilen eğitimlerle çiftçilerimizin daha iyi tarım yapmasını sağlayacağız. Bu çalışmalarımızla da eğitimde istediğimiz noktalara ulaşmış olacağız.”

Beyarslan, yine GYSB olarak su yönetimi ile ilgili herkese kaynak kitap olabilecek 100 sayfalık bir dergi çıkardıklarını belirterek, “Bu bildiğimiz dergilerden değil. Herkesin kütüphanesinde bulunması gereken bir kaynak kitap oldu. İnşallah eğitim amaçlı yayın çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böylece bu bilgilerden sadece konu ile ilgili olanların değil, tüm kamuoyunun bilgilenmesini sağlayacağız. Çünkü, suyun doğru kullanımı her ne kadar binci derecede çiftçileri ilgilendiriyormuş gibi görünse de aslında tüm insanlığın geleceğini ilgilendiriyor” diye konuştu.

Beyarslan, konuşmasının sonunda, son derece başarılı geçen projeye destek veren Çukurova Kalkınma Ajansı’na teşekkür etti.

"Sistem kadar eğitim de önemli"

Adana Tarım İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de yıllardır sürdürülen kapalı sistem sulama çalışmaları ile ilgili olumlu adımlar atılmaya başlandığını dile getirdi.

Adana’da artık sulama projeksiyonu çalışmalarını yapıldığını dile getiren Tekin, “Belki farkında değiliz ama Adana’da bir fitil yakıldı. Valiliğimiz, sulama birlikleri, üniversite, diğer kuruluşlar işin bir ucundan tuttu. El birliği ile beş yıl sonra Çukurova’yı tamamen kapalı sistem sulamaya geçirmek için çalışıyoruz. Bunun temel amaçlarından birisi de bu eğitim. Bir taraftan bu sistemleri kurarken diğer taraftan nasıl kullanılacağı bu eğitim sayesinde sağlanacak. Bu konuda sulama birliklerine büyük görev düşüyor.

Diğer sulama birlikleri de Güney Yüreğir Sulama Birliği’ni örnek alarak elini taşın altına koyalım” diye konuştu.

Umar’dan projeye övgü

Çukurova Sulama Birlikleri Derneği (ÇUSUDER) Başkanı Faruk Umar ise, yakın gelecekte yaşanması beklenen küresel ısınmanın etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı projeyi takdirle karşıladıklarını söyledi. Aynı zamanda Kadıköy Sulama Birliği Başkanlığı da yapan Umar, “Devlet Su İşleri’nin (DSİ) sulamaya açtığı alanların yüzde 92’si, genel toplamda da yüzde 85’ini biz suluyoruz. Yasal olarak ufak tefek sorunlarımız var. Bu projeyi, sorunların çözülmesi halinde Güney Yüreğir Sulama Birliği’nde olduğu gibi bütün birliklerimizin ülke tarımına hizmet noktasında daha iyi şeyler yapabileceğinin göstergesi olarak görüyorum” dedi.

Doğru: "Proje örnek olmalı"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da Güney Yüreğir Sulama Birliği’nin yürüttüğü çalışmaların diğer birliklere de örnek olması temennisinde bulundu.

İklim değişikliği ve kuraklıktan en çok etkilenecek bölgelerin başında Çukurova’nın geldiğine işaret eden Başkan Doğru, “Bu nedenle suyun doğru kullanılması büyük önem taşıyor. Sulamada suyun verimli kullanımını sağlayacak kapalı sistem sulama deyince aklımıza ilk birlik başkanımız Beyarslan’ın ismi geliyor. Çukurova bölgesinde kapalı sistem sulamayı gündeme ilk kez kendisi getirdi. Proje aşamasında 3 milyon lira olan ödenek valimizin uğraşları sonucunda 6 milyon liraya çıkarıldı. Proje kabul edildikten sonra da inşallah Çukurova kapalı sistem sulamaya kavuşacak. Biz de üretici birliği olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü bu sistemden hepimiz fayda sağlayacağız. Hem enerjiyi az kullanacağız hem de suyu verimli kullanacağız” ifadelerini kullandı.

"Su konusu Türkiye’nin sorunu"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise su konusunun Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi olduğuna dikkat çekti.

Kapalı sistem sulamaya geçilmesinde geç bile kalındığını dile getiren Doğan, “Sağ olsun bu işin başını İhsan başkanım çekiyor. Umarız ki en kısa sürede Adana’mızda kapalı sistem sulamaya geçilecektir” dedi. Adana’da tarım sektöründe yaşanan sorunların başında sulamanın geldiğine vurgu yapan Başkan Doğan, yaygın olarak kullanılan vahşi sulama sisteminden bir an önce vazgeçilerek basınçlı ve yağmurlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Tarımda en önemli etmen sulama"

Törene katılan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Özekici, tarımda en önemli etmenin sulama olduğunu söyledi.

Bu nedenle Güney Yüreğir Sulama Birliği’nin eğitim projesini önemsediklerini dile getiren Prof. Dr. Özekici, “Gerçekten başarının sırrı eğitimden geçiyor. Ancak eğitim her ne kadar mükemmel olursa olsun sistemin kendisi yıpranmış, eskimiş veya da işlevselliğini yitirmişse yapacak pek bir şey yok. Onun için sizin kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasına verdiğiniz onurlu mücadelenizi yüreğimizle, kalbimizle, vicdanımızla ve aklımızla destekliyoruz. Tüm hedefimiz bu olmalı” diye konuştu.

"Saha çalışmalarında verim artacak"

10 günlük program süresince Güney Yüreğir Sulama Birliği personeline eğitim veren ÇÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mahmut Çetin, projenin özellikle kuraklık dönemlerinde suyun nasıl yönetileceği konularının ele alınmasından dolayı büyük önem taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Çetin, projenin temel amacının suyun dağıtımında görevli personelin eğitilmesi ve suyun kullanıcısı konumundaki çiftçilerin bilinç düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmalardan daha yüksek verim alınmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Çetin, şunları söyledi:

“Burada yürüttüğümüz çalışmalar boyunca teoriyi pratikle bütünleştirmeye çalıştık. Sahada en uç noktada görev yapan birlik çalışanları bu proje ile sahada yalnız olmadıklarını gördü. Bundan sonraki aşamada yaptıkları işin boş bir iş olmadığı noktasında daha da bilinçlendiler. Kendilerinden bir şey istendiğinde bunu daha ciddi bir şekilde yapma yolunda bir gayrete büründüklerini gördüm. Bundan sonraki çalışmalarında bu bilgileri kullanarak Güney Yüreğir Sulama Birliği’nin hizmet kalitesinin artması noktasında daha başarılı olacaklarına inanıyorum.”

"Başarının arkasında eğitim vardır"

Proje kapsamında eğitim veren Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi (TAYEM) Müdürlüğü Uzmanlarından Dr. Fatih Barutçu ise, geniş bir görev sahası bulunan Güney Yüreğir Sulama Birliği çalışanlarının eğitilmesinin hizmet kalitesinin artmasında da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Dr. Barutçu, “Başarılı kurumların ardında hep eğitim vardır. Sulama işinin planlanmasının ana faktörünü oluşturan personelin eğitimi bu kapsamda büyük önem arz etmektedir. Çünkü işin organizasyonunda, suyun dağıtılmasında, sorunların çözümü için çiftçilerle görüşülmesinde insan faktörü ön plana çıkıyor. Bu anlamda böyle faydalı bir projeyi hayata geçirdiği için Güney Yüreğir Sulama Birliği Başkanı İhsan Oğuz Beyarslan ve ekibi ile projeye destek veren Çukurova Kalkınma Ajansı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Güney Yüreğir Sulama Birliği Başkanı İhsan Oğuz Beyarslan, törenin sonunda, projeye destek veren ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu ile eğitmenler Prof. Dr. Mahmut Çetin ve Dr. Fatih Barutçu’ya plaket sundu, eğitime katılan 31 sulama birliği çalışanına da sertifikaları verildi.