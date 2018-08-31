Kuralsız sürücüleri drone yakaladı, polis ceza yazdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleriyle şehrin birçok noktasında trafik uygulaması başlattı. Trafik polisleri öncelikle sürücülerin can güvenliği için kırmızı ışıkta geçip geçmediğini, ehliyet kemeri takıp takmadığını, hız yapıp yapmadığını kontrol etti. Ayrıca, motosiklet sürücülerinin de birden fazla şahıs taşıyıp taşımadığı ve kask takıp takmadığına bakıldı. Daha önce trafik uygulamalarından farklı olarak bu kez drone da kullanıldı. Drone havadan kural ihlali yapan sürücüleri tek tek belirleyerek anında ekrana yansıttı. Bir trafik polisi de bu görüntüleri izleyerek kural ihlali yapan araçların plakasını kontrol noktasındaki arkadaşlarına bildirdi. Bu yolla kask takmayan bir motosiklet sürücüsü anbean havadan görüntülendi. Bazı sürücüler, cezaya itiraz etmeye kalksa da polis "drone sizi görüntüledi, kural ihlali yaptınız" cevabını verdi. Adana polisi, yaptığı bu sıra dışı uygulamada emniyet kemeri takmayan 15 kişiye, kask takmayan 4 kişiye, kırmızı ışıkta geçen 8 kişiye, motosiklete birden fazla kişinin binmesinden 1 kişiye 5 bin 235 lira para cezası verildiği öğrenildi.

Bu arada sürücüler ise vatandaşın can güvenliği için uygulamanın çok iyi olduğunu söyledi.