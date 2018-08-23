Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 10:03

Kurban fiyatları düştü

Kurban Bayramı’nın 3.

Kurban fiyatları düştü

23 Ağustos 2018 10:03

günü kurban fiyatlarında yüzde 25’e varan düşüşler yaşandığı öğrenildi.


Bayramın 3. gününde de vatandaşlar kurbanlık alabilmek için hayvan pazarlarına geldi. Kurbanlık fiyatlarının bugün düşeceğini tahmin eden vatandaşlar yanılmadı. Ellerindeki son kalan malları da satmak isteyen kurban satıcıları fiyatları yüzde 25 oranında düşürdü. Kurban Bayramı öncesi ve 1. günü bin 1500 liraya satılan bir kurban yapılan sıkı bir pazarlıkla bin liraya kadar düştü. Bin liraya satılan bir kurban ise 700 liraya kadar düştü. Van’dan Adana’ya kurban satmaya gelen ve 300 küçükbaş hayvan getiren Mehmet Keser, elinde 25 küçükbaş hayvan kaldığını, bunları da bitirip öyle memlekete gitmek istediğini, bu nedenle yüzde 25 indirim yaptığını söyledi.



Yine aynı manzara


Hayvan pazarlarının hemen yanı başında ise yine bilindik manzaralar devam etti. Vatandaşlar kurbanlarını bir an önce kesip eve götürmek için belediyenin izin verdiği yerlerde kesmek yerine kaldırımlarda kesim yaptı. Hem çevreyi kirletmekten hem de izin verilmeyen yerde kesmekten yüksek miktarda para cezası almalarına rağmen vatandaşlar çevreyi kirletmeye devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç