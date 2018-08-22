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22 Ağustos 2018 09:11

Kurban keserken ne cezaya ne de çocuklara aldırmadılar

Adana’da Kurban Bayramı’nın ikinci gününde de bazı vatandaşlar yüksek miktardaki cezalara aldırış etmeden boş gördüğü alanda kurbanını çocukların gözü önünde kesti.

Kurban keserken ne cezaya ne de çocuklara aldırmadılar

22 Ağustos 2018 09:11


Kurban Bayramı’nın ilk gününde olduğu gibi bugün de kurban kesimleri devam etti. Belediyeler günler öncesinden kurban kesim alanlarını belirlese de bazı vatandaşlar cezaya aldırış etmeden her boş gördüğü yerde kurban kesti. Vatandaş, park, kaldırım, evlerinin önünde kurban kesip atığını da orada bıraktı.



Çocukların gözü önünde kesildi


Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaş kurban kesmekte acele edince hem çevreyi kirletti hem de çocuklarının gözü önünde kurbanını kesti. Belediyelerin gösterdiği yerde sıranın çok olduğunu söyleyip bir an önce kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, kuralları ve çocuklarını hiçe saydı.



58 bin liraya kadar para cezası verilebiliyor


Belediyelerin gösterdiği yerin haricinde kesim yapanlara 5326 sayılı Kabahatlar Kanununa göre 124 lira idari para cezası veriliyor. Ancak Çevre Kanununa göre umuma açık yerlere, caddeye, sokağa kestikleri hayvan atıkları atıldığının görülmesi üzerine bin 450 lira, toplu kesim yapılan yerlerde hayvan atıklarının çevreye atıldığının görülmesi üzerine 58 bin liraya kadar para cezası kesildiği öğrenildi. Buna rağmen vatandaş kesime devam etti.




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