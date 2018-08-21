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21 Ağustos 2018 09:04

Kurban satıcısı her yerde alacak verecek defterini arıyor

Muş’tan Adana’ya getirdiği 150 küçükbaş hayvanın bir çocuğunu satan Nusret Aydemir, alacak verecek defterini kaybedince perişan oldu.

Kurban satıcısı her yerde alacak verecek defterini arıyor

21 Ağustos 2018 09:04

Aydemir, kimden ne kadar para aldığını ve kime hangi hayvanı vereceğini bilemediğini söyledi.


Kurban Bayramı’nın 1. günü olmasına rağmen sabahın ilk saatlerinden itibaren bir taraftan kurban kesme telaşı başlarken bir taraftan da kurban satışları devam etti. Muş’tan Adana’ya 150 küçükbaş hayvan getiren ve bu hayvanlarında çoğunu satan Nusret Aydemir ise alacak verecek defterini kaybettiği için kara kara ne yapacağını düşünüyor. Hangi kurbanı kime sattığını ve kimden ne kadar kaparo aldığını not defterine yazan Aydemir, kurbanını almaya gelenler olduğu zaman karışıklık çıkmasından korkuyor.



"Kurban alan bir kişinin otomobilinde gitmiş olabilir"


Aydemir, satılan kurbanlıkların bütün bilgisinin alacak verecek defterinde olduğunu belirterek, "Kurban alan bir kişi benden defteri almıştı sanırım o da defteri daha sonra otomobiline koydu. Kurbanı seçme telaşında biz de defteri onun otomobilinde unuttuk. O defterde kim hangi kurbanı almış, ne kadar kaparo vermiş hepsi yazıyordu. Şimdi bizim sabit müşterilerimiz var onlarda sıkıntı olmaz. Ama ben o defter olmadan kim ne kadar para verdi hangi kurbanı aldı bilemem. O arkadaştan ricam otomobiline baksın defter onda ise rica ediyorum bize ulaşıp getirsin. Yoksa çok büyük bir karışıklık olacak" dedi.


Aydemir, defterin bulunması için polise de başvuru yaptı. Polis de çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip defteri bulmaya çalışıyor.




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