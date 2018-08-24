Kurbanlıklar Başkan Çelikcan’dan

Koyunları kesilmek üzere yoksul, öksüz ve yetim ailelerine arife ve Bayram günü dağıtımını gerçekleştiren Başkan Çelikcan, vatandaşlara bayram sürprizi yaptı. Dağıtılan kurbanlıklara kavuşan aileler çok mutlu olduklarını belirterek, ’’Maddi durumumuz iyi olmadığı için kurban kesemeyecektik. Hiç ummadığımız anda kurbanlıklarımız geldi. Özellikle çocuklarımız çok mutlu oldular. Başkanımız Mahmut Çelikcan’a teşekkür ediyoruz’’ dediler.

Maddi durumu iyi olan vatandaşların ihtiyacı olan aileleri her zaman koruyup kollaması gerektiğini belirten Başkan Çelikcan, "Biz de bu amaçla kurban kesemeyen öksüz ve yetim ailelerine kurbanda kesmek amacıyla koyun dağıtımı gerçekleştirdik. Dinimiz, fertler arasında kardeşlik bağının korunmasından ve bunun güçlü bir şekilde devam ettirilmesinden bizleri sorumlu tutmuştur. Kur’an-ı Kerim’de de ’Onların ne etleri ne kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır’ buyrulmaktadır. Bu bakımdan kurban sosyal dayanışmayı sağlamanın önemli bir yoludur" diye konuştu.