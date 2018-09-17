Kursları tanıtıp kayıt yaptılar

Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çarşı meydanında kurulan stant ile yıl boyunca merkezde verilecek olan kurslar vatandaşlar tanıtılarak kayıt başvuruları kabul edildi.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut ve Halk Eğitim Merkezi personelleri gün boyunca Irmak Caddesi bankalar civarında kurmuş oldukları stant ile Kozan Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde bu yıl açılması planlanan Üniversiteye Hazırlık, Kpss Hazırlık, Okuma Yazma, Spor, Resim, İşaret Dili, Yabancı Diller, Müzik, Mantar Yetiştiriciliği, Halk Oyunları, Ağaç Budama ve Aşıcılık, El Sanatları ve Nakış, Çini Boyama, Giyim Üretim Teknolojisi, Bilgisayar İşletmenliği, Tiyatro, Diksiyon, Aşçılık ve Arıcılık bölümlerinden oluşan kursların tanıtımını yaptılar.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, “Kurduğumuz stant ile yıl boyunca merkezimizde vereceğimiz kursların tanıtımını eğitimcilerimiz eşliğinde yapıyoruz. Ayrıca standımızda kurslarımıza başvurmak isteyen kursiyer adaylarımıza form doldurtarak başvurularını da kabul ediyoruz. Kurslarımıza yediden yetmişe her yaşta grup istedikleri ve merak ettikleri bölümlere başvurularını yapabilirler. Gün boyunca halk eğitim merkezimizde verilmesi planlanan kursların tanıtımını standımızda gerçekleştireceğiz” dedi.