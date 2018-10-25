Adana’nın Aladağ ilçesinde kurtlardan kaçarken kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde kurtlardan kaçarken kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Aladağ ilçesi Mavriyan Yaylası'nda hayvancılık yapan Alim Soydan, Karlık mevkisinde kayalıklarda 2 keçisinin kaldığını tespit etti. Kurtlardan kaçarken kayalıklara atlayan 2 keçiyi çıkartamayan Soydan, arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Keçiler için kayalıklara uygun iniş istasyonları kuran Adana İHH Arama Kurtarma (ADAK) ve Adana Prodoss ekipleri, 3 saat süren ortak bir çalışmayla keçileri kayalıklardan kurtardı. Halatlar yardımıyla keçilerin bulunduğu bölgeye inen ekipler, 4 gün boyunca aç susuz kalan 2 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
Alim Soydan, kurtlardan kaçarken sarp kayalığa düşen keçilerinden umudunu kestiğini, hatta acı çekmesinler düşüncesiyle tüfekle vurmayı bile düşündüğünü anlattı.