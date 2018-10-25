Adana'nın Aladağ ilçesinde kurtlardan kaçarken kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aladağ ilçesi Mavriyan Yaylası'nda hayvancılık yapan Alim Soydan, Karlık mevkisinde kayalıklarda 2 keçisinin kaldığını tespit etti. Kurtlardan kaçarken kayalıklara atlayan 2 keçiyi çıkartamayan Soydan, arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Keçiler için kayalıklara uygun iniş istasyonları kuran Adana İHH Arama Kurtarma (ADAK) ve Adana Prodoss ekipleri, 3 saat süren ortak bir çalışmayla keçileri kayalıklardan kurtardı. Halatlar yardımıyla keçilerin bulunduğu bölgeye inen ekipler, 4 gün boyunca aç susuz kalan 2 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Alim Soydan, kurtlardan kaçarken sarp kayalığa düşen keçilerinden umudunu kestiğini, hatta acı çekmesinler düşüncesiyle tüfekle vurmayı bile düşündüğünü anlattı.