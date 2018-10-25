Kurtulmuş: "Adana Büyükşehir'i ve 15 ilçesini Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz"

Adanalıların bu kararlılığı ile inşallah 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ve 15 ilçe belediyesini hediye edeceğiz” dedi.

Adana'da AK Parti İl Başkanlığınca 91. Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zembilci, Abdullah Doğru, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 91. Danışma Meclisi Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ve 15 ilçe belediyesinin mührünü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etme onurunu yaşayacaklarına olan temennilerini dile getirerek, “Bu salondaki teşkilatların bir mahcubiyeti var. 24 Haziran Seçimleri'nden sonra sanki seçim bitmemiş gibi çalışmalarımızı devam ettirdi. Seçimden sonra inşallah teşkilatlar olarak yerel seçimlere hazır bir şekilde kapısını çalmadık, elini sıkmadık hemşehrimiz bırakmayacağız. İnşallah 31 Mart 2019'da teşkilatlarımız bu mahcubiyeti, Büyükşehir Belediyesi'ni alarak giderecektir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise büyük Adana AK Parti ailesi olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'ne hazır olduklarını belirterek, “İnşallah teşkilatlarımızla birlikte inançla, azimle, kararlılıkla çalışarak hem Adana Büyükşehir Belediyesini hem de 15 ilçemizi şeytanın bacağını kırarak AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız. Adana'yı seviyoruz, Adana'ya sevdalıyız. Adana'nın AK Parti'ye ihtiyacı var. İl ve ilçe teşkilatlarımız 24 Haziran'da tarih yazdı. Bu güç sayesinde Cumhurbaşkanımızın Adana'da bu zamana kadar aldığı en yüksek oyunu aldık. Bu sonuçlar inşallah yerel seçimlere de çok büyük etkisi olacak” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bugün itibariyle Adana'da seçim kampanyası çalışmalarının başlattıklarını belirterek, “Adana halkı artık AK Partili bir Büyükşehir Belediye Başkanı istiyor. Adanalıların bu kararlılığı ile inşallah 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ve 15 ilçe belediyesini hediye edeceğiz. Gün safları sıklaştırma, birliği ve dirliği çoğaltma günüdür. Çalmadık kapı, elini sıkmadık kardeşimiz kalmayacak. Adana'nın en doğusundan en batısına, her eve, her çarşıya ulaşacağız. Bizim vazifemiz sadece seçimleri kazanmak değildir. AK Parti dediğimiz bir siyasi parti değil, bir büyük medeniyet hareketidir" diye konuştu.

"Bu millet yanlışlarla ittifaklık etmez, kendisine benzemeyenlerle yol yürümez"

24 Haziran Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Millet İttifakı'nın seçildiği takdirde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kaldırmak istediklerini hatırlatarak, "Bu millet, yanlışlarla ittifaklık etmez. Bu halk kendisine benzemeyenlerle yol yürümez, onlarla birlikte olmaz. Eğer öyle olsaydı, mevcut gücüyle Cumhuriyet Halk Partisi hep iktidar olurdu. Ama olamıyorlar çünkü milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin taziyesinde, düğününde birlikte olmayan, camisinde namaz kılmayanlarla bu halk birlikte olmaz. Biz halka güvenen, tüm Türkiye'nin partisiyiz ve bu özelliğimizi asla kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere az bir vakit kaldığını ve adayların belirleneceğini belirten Kurtulmuş, AK Parti'nin belirleneceği özelliklere de değinerek, "Bu seçimde AK Parti'nin sırtına basarak yükselecek ya da Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasından istifade edecek insanlara ihtiyacımız yok. Partiye bir şeyler katacak, Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacak adaylarla yolumuzda yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.