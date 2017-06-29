Kusursuz güzellik ve kalıcı gençlik için canlı gözler

Adana Estelite Güzellik Merkezi kurucularından Dr. Gizem Toktaş Geylani, kusursuz denebilecek bir güzelliğin imkansız olmadığını söyledi. Neden olduğu kötü görüntü nedeniyle kişiye kendisini mutsuz hissettiren göz çevresindeki şikayetlerden kurtulmanın ipuçlarını veren Geylani, 30 yaş üzerinde pek çok kişinin, göz çevresinde kırışıklık, çökme, torbalanma veya morluktan şikayet ettiğini belirtti. Geylani, bu bölgenin anatomik yapısının çok özel olduğunu, yaşla beraber gözaltındaki fibröz bantlar gevşediği için “tear thought” denilen gözaltında genellikle çapraz bir oluk oluştuğunu ifade etti.

Kombine uygulamalarla doğal sonuç

Bu bölgenin yenilenmesinde kombine uygulamaların çok önemli olduğuna işaret eden Dr. Gizem Toktaş Geylani, “Göz yaşı deformitesi için aminoasit, vitaminler gibi doğal içeriklerle kombine edilmiş hyaluronik asitle mezoterapi uygulamalarından iyi sonuçlar alınır. Koyu renkli halkalar kişiye stresli ve yorgun bir görünüm verir. Bu renk, cildin en ince olduğu bölgede kılcal damarların belirgin olmasından ve yaş artması ile hücresel alana geçen eritrositlerin birikmesine neden olur. Bu eritrositlerin yıkımı ile oluşan metabolitler bu renk oluşumunun nedenidir” dedi.

Geylani, Somon DNA içeren gençlik aşısı uygulamaları ile yılda bir kür yapılarak renk düzenlemesinde iyi sonuç alınabileceğini kaydederek, “Işık dolgusu uygulamalarında da gözyaşı oluğu çöküntüsü doldurulur. Uygulama, bu alanın daha taze ve parlak bir bakış olmasına neden olur. Plasma enerjisi ile yapılan uygulamalarla da göz kapağı düşüklüğü azaltılabilir” diye konuştu.

Gözler yüzün odak noktası olduğu için yaşlanmanın da ilk fark edildiği bölge olduğunu vurgulayan Dr. Gizem Toktaş Geylani, artık ileri teknoloji ürün ve uygulamalarla doğal görünümlü ve uzun süreli sonuçlar alınabildiğini kaydetti.