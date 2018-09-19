Kutlu: "Eksiklerimizi ligin gidişatında gidereceğiz”

Lig takımlarından Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, lige dezavantajla başladıklarını ancak en az hasarla atlatmayı başardıklarını söyledi.

Kutlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde basın mensuplarıyla buluştu. Soruları yanıtlayan Kutlu, takımın çok geç kurulduğunu hatırlatarak, "Diğer takımlar kadrolarına 4-5 oyuncu katmış uyum sorunlarından bahsederken, biz öyle şeylerden bahsedememiştik. Şöyle sıkıntılarımız vardı; ilk olarak 24 kişilik kadrodan 2 tane oyuncuyla şu anki kadromuza başladık. 11 oyuncunun şu an hepsi sahada yeni. Buna rağmen toplanmış 10 puan var. Çok iyi değil ama kötü de değil. Zaten 5 maçta 10 puan serisini sürdürürsek Süper Lig'e bu şekilde bütün takımlar çıkmış. Yeni oyuncularla oynadık. Uyum sorunu yaşadık" diye konuştu.

Aldıkları oyuncuların çok kaliteli ve bu ligde başarılı olmuş oyuncular olduğun ifade eden Hakan Kutlu, "Birçoğunun geçen seneden maç eksiklikleri var. Bu dezavantajla başlamıştık. Ama en az hasarla atlatmak bizim ilk planımızdı ve bunu da başarmış bulunuyoruz. Bütün takımların eksiklikleri olduğu gibi bizim de bir takım eksiklerimiz var ama bu eksiklerimizi ligin gidişatında gidereceğiz” dedi.