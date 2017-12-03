Kuvayi Milliye’de tartışmalı kongre

Mevcut genel başkan İrfan Söker ile Rabia Ülkü Uçar’ın aday olduğu kongrede üyeler arasında seçimlerin açık oylama yapılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Kapalı oylama isteyen ve Uçar’ı destekleyen üyeler ile Divan Başkanı Aziz Erbek arasında tartışma yaşandı. Yapılan açık oylamada İrfan Söker yeniden başkan seçildi.

Yüreğir’deki Kuvayi Milliye Parkı’ında yapılan genel kurula Sivas’tan Edirne’ye kadar uzanan dernek şubelerinin delegeleri katıldı.

Açış konuşmasını yapan Genel Başkan Yardımcısı Murat Öztanrıöver, dernek olarak Kuvayi Milliye ruhunun yurt sathına yayılması için çalışmalar yaptıklarını ve bundan sonrada yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Çalışmalarda biraz pasif kaldık ama Kuvayi Milliyeden vazgeçmedik her türlü eleştiriye açığız. Son nefesimize kadar Kuvayi Milliye ruhunu söndürmeyeceğiz’’ dedi.

Genel kurulda daha sonra söz alan üyeler Genel Başkan Söker ve yönetimini, yönetim kurulundaki, üye sayısını 18’den 13’e düşürmeleri ve çalışmalarında yetersiz kaldıkları konusunda eleştirdiler. Ardından Divan Başkanı CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Aziz Erbek, seçimlerin açık oylamayla yapılacağını duyurdu. Bazı üyeler bu duruma tepki göstererek seçimlerin kapalı oyla yapılmasını talep ettiler. Bunun üzerine üyeler arasında seçimin açık veya kapalı yapılması konusunda oylama yapıldı ve çoğunluk seçimlerin açık oylamayla yapılmasını talep etti.

Bunun üzerine Rabia Ülkü Uçar’ı destekleyen üyeler Divan Başkanı Erbek’in yanına gelerek, delege olmayanların oylamaya katıldıklarını ileri sürdüler. Erbek’de açık oylamanın yapılabilmesi için isimleri tek tek okutarak yerlerine oturmasını istedi. Yapılan açık oylama sonunda 61 oy alan İrfan Söker yeniden başkanlığa seçilirken, Rabia Ülkü Uçar’ın listesi 35 oy aldı. Seçimin ardından divan başkanı Erbek’in yanına gelen Uçar, "Böyle bir seçim ve oylama olmaz. Oylama kapalı yapılmalıydı. Gayrimeşru bir seçim oldu" diyerek tepkisini dile getirdi.

Söker’in başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Kenan Yiğit, Murat Öztanrıöver, Hüseyin Demircioğlu, Mahmut Toprakçı, Mehmet Dinçer, Emine Nilüfer Bürücek, Aysel Yaşar, Nejat Altınok, Abdülaziz Keleş, Mustafa Davarcı, Zekeriya Bülbül ve Züleyha Özbek."