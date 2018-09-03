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03 Eylül 2018 12:45

Kuyumcu soygunu değil husumetlileri saldırmış

Adana’da sabah saatlerinde kuyumcuya tabanca ve pompalı tüfekle ateş eden şahısların soygun girişimi yapmak için değil, kuyumcu ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu için ateş ettiği ortaya çıktı.

Kuyumcu soygunu değil husumetlileri saldırmış

03 Eylül 2018 12:45


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi, Eminağa Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde gelen ve yüzleri maskeli iki kişi kuyumcuya ateş edip daha sonra da kaçtı. Yüzleri maskeli olduğu için olayın önce soygun girişimi olduğu değerlendirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayişi Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın hemen ardından yaptığı çalışmada saldırganların kuyumcuyu soymaya gelmediklerini, kuyumcu sahibi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu için dükkana gelip ateş açtığını saptadı. Zanlıların olayda kullandığı plakasız araç ise Barbaros Mahallesi’nde ara sokaklarda ele geçirildi.


Polis şimdi zanlıları yakalamak için belirlediği adreslere şok baskınlar düzenliyor. Olayda kuyumcunun kardeşi Duran Altunkaynak yaralanmıştı.




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