Kuyumcu soygunu değil husumetlileri saldırmış

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi, Eminağa Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde gelen ve yüzleri maskeli iki kişi kuyumcuya ateş edip daha sonra da kaçtı. Yüzleri maskeli olduğu için olayın önce soygun girişimi olduğu değerlendirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayişi Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayın hemen ardından yaptığı çalışmada saldırganların kuyumcuyu soymaya gelmediklerini, kuyumcu sahibi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu için dükkana gelip ateş açtığını saptadı. Zanlıların olayda kullandığı plakasız araç ise Barbaros Mahallesi’nde ara sokaklarda ele geçirildi.

Polis şimdi zanlıları yakalamak için belirlediği adreslere şok baskınlar düzenliyor. Olayda kuyumcunun kardeşi Duran Altunkaynak yaralanmıştı.