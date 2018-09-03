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03 Eylül 2018 11:06

Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 1 yaralı

Adana’da yüzleri maskeli iki kişi tabanca ve pompalı tüfekle soymaya geldikleri kuyumcunun kapısını açamayınca içinde çocuk ve kadınların da bulunduğu iş yerine ateş ederek 1 kişiyi yaraladı.

Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 1 yaralı

03 Eylül 2018 11:06


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Eminağa Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde gelen ve yüzleri maskeli iki kişi gasp girişiminde bulundu. Ancak kuyumcunun kapısı bu tür soygunlara karşı otomatik kilitli olduğu için soyguncular kapıyı açamadı. Soyguncular kapıyı açamayınca yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfekle kapıya ateş açmaya başladı. Bu sırada içeride müşteri kadınlar ile çocukları vardı. Tabanca ve pompalı tüfekle ateş eden soyguncular kapıyı açmayı başaramayınca olay yerinden havaya ateş ederek kaçıp sokak arasında kendilerini bekleyen otomobile binerek kaçtı.


Bu arada vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan kuyumcu Cengiz Altunkaynak’ın kardeşi Duran Altunkaynak özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ise soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ise kuyumcunun yanında bulunan tüplere bağlanan olay yeri şeridi ile kapatıldı. Polis bir süre sonra şahısların kaçtığı otomobili Ova Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Polis şok baskınlar yaparak zanlıları yakalamaya çalışıyor.




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