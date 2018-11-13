Kuyumcular sahtecilerle Whatsapp grubuyla mücadele ediyor

Şüpheli gördükleri şahıs ve ürünlerin fotoğraflarını grup üzerinden meslektaşlarıyla paylaşan kuyumcular, bu yöntemle sahtecilik konusunda mağduriyetin önemli ölçüde azaldığını bildirdi.

Son yıllarda artan sahte ve çalıntı altınlarını satmaya çalışan dolandırıcılara karşı kuyumcular kurdukları Whatsapp grubu üzerinden birbirlerini bilgilendiriyor. Sahteciliğe karşı teknolojinin sağladığı imkanlardan sonuna kadar faydalanan kuyumcular, şüphelendikleri şahıs ve ürünlerin fotoğraflarını, bu grup üzerinden meslektaşlarıyla paylaşıyor.

Adana'da 1998'den bu yana kuyumculuk yapan Nezir Ayan, şehir genelinde haftada yaklaşık 10 dolandırıcılık vakasına rastladıklarını ve bu konuda birbirlerini uyararak mağduriyetin giderilmesini sağladıklarını ifade etti. Ayan, "Sahte bir ürün satmaya çalışan kişileri, grubumuza yazarak birbirimizi uyarıyoruz. Bu grubun çok faydası oldu. Bir sürü sahte ve çalıntı mal bu sayede yakalandı" dedi.

Whatsapp grubunu yaklaşık 3 sene önce kurduklarını dile getiren Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, grup sayesinde seri bir şekilde görüntülü bir şekilde bilgi paylaşabildiklerini belirterek, "Mesleğimiz icabı kötü niyetli insanların daima hedefindeyiz. Hırsızlık, düşük ayarlı ya da sahte ürünlerin satılması gibi konularda şikayetçiydik. Whatsapp grubumuzdan sonra bu olayları ciddi şekilde engellemeye başladık. Bu da esnaflarımızın mağduriyetlerinin giderilebilmesi açısından çok önemli" diye konuştu.