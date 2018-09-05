Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada

Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 3 Eylül Pazartesi günü Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde meydana geldi. Silahlı ve yüzü maskeli 2 kişi Eminağa Caddesinde Cengiz Altunkaynak’a ait kuyumcuya gelerek tabanca ile pompalı tüfekle ateş etti. Bu arada kuyumcunun kardeşi Nuh Altunkaynak yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Önce iş yeri kuyumcu olduğu için gasp girişimi sanıldı. Ancak Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olayı 3 kişinin gerçekleştirdiğini kuyumcuya ateş eden şahısların Musa D. ile Ömer B. olduğunu, A. A. isimli yaşı küçük şahsın ise ateş edenleri bekleyip otomobil ile onların kaçmasına yardım ettiğini saptadı. Polis bunun üzerine art arda adreslere baskın yaptı. Bugün öğleden sonra ise bir eve yapılan baskında Musa D. ile Ömer B. kullandıkları tabanca ve pompalı tüfekle yakalandı. Diğer zanlının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Zanlıların alınan ifadesinde kuyumcuya silahlı saldırıyı kabul ettiklerini ancak soygun yapmak için ateş etmediklerini belirterek, "2012 yılında A. A.’nın akrabası bu kuyumcuyu soyduğu için yakalanmış ve hala cezaevinde. Bu nedenle A. A. sabah oturdukları sırada kuyumcu yüzünden akrabasının cezaevinde olduğunu söyleyip buraya silahlı saldırı yapmamızı söyledi. Biz de tabanca ve pompalı tüfekle kuyumcuya gelip ateş ettik" dedikleri öğrenildi.

Zanlıların ayrıca öldürmek amaçları olmadığını korkutmak için sıktıklarını söyledikleri belirlendi. Kuyumcuda 2012 yılında silahlı soygun gerçekleştirilmiş o dönem bin liralık altın çalınmıştı. Polis bu olaydan sonra çok sayıda zanlı yakalamış zanlılarda tutuklanmıştı.

Kuyumcuya silahlı saldırı saniye saniye görüntülendi

İki şahsın kuyumcuya silahlı saldırısı ise saniye saniye görüntülendi. Görüntüde bir kişi kuyumcu önünde bulunan ve kova ile kaldırıma su dökerken o şahsa karşı ateş etmeye başlıyor. Şahıs içeri kaçıp kuyumcunun otomatik kapısını kapatıyor. Zanlılar ise kuyumcuya ateş etmeye devam ediyor. Kuyumcu ise tezgahın arkasına saklanıyor. Bir süre sonra zanlılar olay yerinden kaçıyor.