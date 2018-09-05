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05 Eylül 2018 09:49

Kuyumcuya silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana’da kuyumcuya silahlı saldırı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si adliyeye sevk edildi.

Kuyumcuya silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi

05 Eylül 2018 09:49


3 Eylül Pazartesi günü Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bir kuyumcuya pompalı tüfek ve tabanca ile saldırıda bulunan yüzü maskeli Musa D. ve Ömer B., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince dün yakalanmıştı. Zanlılar, sorgularında arkadaşları A.A.’nın akrabasının 2012 yılında kuyumcuyu soyup cezaevine girmesi nedeniyle kuyumcuya saldırı yaptıklarını söylemişti. Polis, zanlıları ifadesini aldıktan sonra bugün adliyeye sevk etti. Polis, her yerde A.A. isimli üçüncü zanlıyı arıyor.




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