KYK Adana’dan üniversite öğrencilerine ‘Futbol Turnuvası’

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Adana il Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencilerine ‘Gönüllerde Bir-iz’ adlı tanışma ve kaynaşma projesi kapsamında ‘Futbol Turnuvası’ düzenlendi.

KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, “Yurtlarımızda barınan öğrencilerimizi internet ortamında kurdukları sanal arkadaşlıklarını yaptığımız sportif faaliyetlerle gerçek arkadaşlıklara, kardeşliklere yönlendirmek adına kaynaşma etkinliğimiz ile sağlamaya çalışmaktayız. Gençlerimize yönelik sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerimizle onlara sağlıklı bir yaşam sunmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Turnuva final maçı sonrası KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, şampiyon takımın oyuncularına ödül olarak kupa ve madalya takdim etti.