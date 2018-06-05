KYK Öğrenci Yurdu’ndan geri dönüşüm sergisi

Sergiyi gezen Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, “Üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu bu derece anlamlı ve güzel bir sergiyle gezme fırsatını yaşatan, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Atıl durumda olan eşyaların dekoratif bir süs eşyasına hatta oturma grubuna dönüştürmeyi başaranları tebrik ediyorum” dedi.

KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan ise gelecek nesillere bırakacak en güzel mirasın, temiz bir çevre olacağını söyleyerek, “Pet şişelerden gemi, köpek kulübesi, araba lastiğinden saksı, çamaşır makinası tamburundan oturak yapan yurt personel ve öğrencilerimizi tebrik ediyor 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

Sergi sonunda katılımcılara fidan dağıtıldı.