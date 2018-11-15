KYK öğrencileri 3 bin 300 fidanı toprakla buluşturdu

Fidan dikim etkinliğinde konuşan KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, “Her yıl yurtlarımıza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz ile birlikte fidan dikerek onlara çevre ve doğa sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Geçen sene Seyhan Baraj Gölü çevresine 7 bin fidan dikerek büyük bir KYK Ormanı oluşturmuştuk. Bu yılda 3 bin 200 fidan dikerek Karataş Ağyatan mevkiinde yeni bir KYK Ormanı oluşturacağız” dedi.

Etkinlikte fidan diken kız yurdu öğrencileri ise, “Eğitimimizi tamamladıktan sonra bulunduğumuz çevreye bir fidan dikerek buradan ayrılmak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Fidan dikiminin ardından öğrenciler Karataş deniz kenarında hatıra fotoğrafı çektirdiler.