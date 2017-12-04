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04 Aralık 2017 14:17

KYK’dan 250 bin fidan

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK) ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda ‘KYK Ormanları 81 İlde 250 bin Fidan’ projesine KYK Adana yurtlarında barınan öğrenciler fidan dikerek destek oldu.

KYK’dan 250 bin fidan

04 Aralık 2017 14:17


KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, Bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen projeyle KYK Ormanlarını her yıl daha da büyülteceklerini belirterek, “Yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin sevgisiyle büyütüp yeşerteceğiz.Doğaya, ağaca sevgisi olan insanın hiç kimseye zararı olmaz, bu ülkeye inanılmaz katkı koyacağınıza inanıyorum. Buraya gelerek fidan diken tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.


Arıkan ile birlikte fidan dikimi yapan öğrenciler, projeye katkı koyan emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.


KYK Ormanları Projesi kapsamında fidan dikimi sonrasında öğrencilere Adana İl Müdürlüğü tarafından köfte ekmek ikramında bulunuldu.




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