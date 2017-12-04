KYK’dan 250 bin fidan

KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, Bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen projeyle KYK Ormanlarını her yıl daha da büyülteceklerini belirterek, “Yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin sevgisiyle büyütüp yeşerteceğiz.Doğaya, ağaca sevgisi olan insanın hiç kimseye zararı olmaz, bu ülkeye inanılmaz katkı koyacağınıza inanıyorum. Buraya gelerek fidan diken tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Arıkan ile birlikte fidan dikimi yapan öğrenciler, projeye katkı koyan emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

KYK Ormanları Projesi kapsamında fidan dikimi sonrasında öğrencilere Adana İl Müdürlüğü tarafından köfte ekmek ikramında bulunuldu.