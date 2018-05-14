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14 Mayıs 2018 14:06

KYK’lı öğrencilerden yılsonu sergisi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Adana İl Müdürlüğü’ne bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Yurdu öğrencileri yurtta gördükleri kursların sonunda yaptıkları yağlı boya resimleri ve el işi ürünleri düzenlenen sergi açılışının ardından ziyaretçilerin beğenisine sundu.

KYK’lı öğrencilerden yılsonu sergisi

14 Mayıs 2018 14:06


KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, öğrencilerin barınma ve beslenme dışında verilen eğitim kurslarıyla yapılan ürünlerin sergilenmesiyle yurtların adeta eğitim ve öğretim yuvası haline geldiğini ifade ederek, “Öğrencilerimizin yoğun sınav maratonu içerisinde değerli vakitlerini ayırarak yaptıkları el emeği göz nuru eserlerinin sergilenmesi onların düğünüdür bayramıdır” dedi.


KYK Adana İl Müdürlüğü’ne bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Yurdu’nun düzenlediği sergiye; yurt yöneticileri, personeller ve birçok öğrenci katıldı.


Yağlı boya resim , örgü, iğne teknikleri, ve kurdele nakışından, takı tasarımı ve tespihten oluşan binden fazla ürün bir gün süreyle Ramazanoğlu Konağında daha sonra ise Mahmut Sami Ramazanoğlu yurdunda sergilenecek.




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