Lastiği patlayan tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Kozan Feke karayolu Horzum Yaylası Tersakan mevkinde meydana geldi. Nusret Akagündüz (52) yönetimindeki 01 RR 677 plakalı tomruk yüklü kamyon iddiaya göre lastiğinin patlaması sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada Zekeriya Fettah hayatını kaybederken Nusret Akagündüz (52), Süleyman Avcı (18) ve Nusret Akagündüz (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırılırken kazada hayatını kaybeden Zekeriya Fettah’ın cenazesinin ise savcılık incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.