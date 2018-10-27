Levent Açıkgöz: ”Elimizden geleni yapıyoruz, şu anki malzememiz bu”

Lig'in 10. haftasında Adanaspor'a mağlup olan Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Levent Açıkgöz, ”Bizim bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok” dedi.

Lig'in 10. haftasına Kardemir Karabükspor, deplasmanda Adanaspor'a 4-0 mağlup oldu. Maç sonunda gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör Levent Açıkgöz, ”Biz her hafta oynadığımız müsabakalarda hatalarımızı gidermek için onları en aza indirmek için uğraşıyoruz. Ama bugünkü maçta ilk 30 dakikada kalecimiz bir iki hata yaptı. 30'uncu dakikaya kadar olan bölümde en az kendi adımıza ilk kez olumlu bir görüntü verdik. Penaltı golünü yedikten sonra, rakibimiz fazlasıyla pozisyon buldu. Biz oyundaki kontrolümüzü tamamen kaybettik. İlk yarı daha da farklı bitebilirdi. Basit hatalardan goller yedik” dedi.

Açıkgöz şöyle devam etti:

“Elimizden gelen her şeyi veriyoruz ama şu anki malzememiz bu. Maçlara hazırlanırken moral motivasyon anlamında zorlanıyoruz. Farklı mağlup olan genç bir takım. Golü yediğimiz zaman saha içinde de soyunma odasında da hissediyorum, hepsi maç bitmiş gibi tamamen kendilerini bırakıyorlar. Bizim bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Hedefimiz bu çocuklar içerisinde Türk futbolunu kazandıra bilirsek, bunun kar olduğunu onlara da anlatıyoruz.”