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15 Eylül 2017 13:57

Lezzet Festivali’nde sokak yemekleri

Adana’da 6-7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek “Lezzet Festivali”, damak tadını ve değişik yöresel yemekleri denemek isteyenlere farklı tatlar vaadeden sokak yemeklerini de sunmaya hazırlanıyor.

Lezzet Festivali’nde sokak yemekleri

15 Eylül 2017 13:57


“Lezzet Festivali” için Adana’ya gelecekler, sokak lezzetleriyle de tanışma imkanı bulacak.


60 yıldır aynı yerdeki seyyar arabasıyla lahmacun satan Ali amca, ’şalgam içmeden dönmek olmaz’ diyenler için Ali Göde’ye uğramak, Şamcı Celal’dan Şam tatlı yemek, Levent Börekçilik’in seyyar arabasından böreklerin tadına bakmak ya da sabah kahvaltısı için 40 yıllık Şen Çorba’ya uğramak da alternatifler arasında yer alıyor.


Börekçi Rıza, Ağaçaltı Tatlıcısı, Kaburgacı Cabbar veya Cahit, Taş Kadayıfçı Gönül kardeşler, İzol Baklava gibi lezzetiyle ünlü pek çok noktada Lezzet Festivali için Adana’ya geleceklere unutamayacakları tatlar sunacak.


Adana Valiliği himayesinde düzenlenecek ve 3 gün sürecek “Adana Lezzet Festivali’nde” lezzet stantları Merkez Park Galeri Festival Alanı’nda kurulacak. Burada 100’den fazla stantta lezzet ustaları ve şefler farklı Adana lezzetlerini gastro şovlar ile konuklara tanıtacak. Adana kebabı başta olmak üzere, ciğer, şırdan, bici bici, analı kızlı çorbası, mumbar ve diğer yöresel yemekler de usta ve seflerin sunumuyla tadılabilecek. Ayrıca bu lezzetler için atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.




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