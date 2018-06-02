LGS için çocuklar içeride, aileler dışarıda ter döktü

Tüm uyarılara rağmen geç kaldıkları için sınava giremeyenlerin yanı sıra kimliğini unuttuğu için sınava alınmayan öğrenciler ise büyük üzüntü yaşadı.

Ortaokul son sınıf öğrencilerinin girdiği LGS bugün gerçekleştirildi. Sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm olarak gerçekleştirilen sınavın ilk bölümü olan sözel alanı, 09.30’da başladı. Adayların 09.45’e kadar girebildikleri sınava kimi adaylar kimliklerini unuttukları için, kimileri ise geç kaldıkları için sınava alınmadı.

Sınava 7 dakika geç kaldığı için giremeyen Helin Yıldırım, geç kaldığı için üzgün olduğunu belirterek, "Sözel sınavım gitti, sadece sayısal sınava girebileceğim. Yarım saat geç kaldım, görevlileri ikna edemedim" dedi.

Öğrenciler sınava girdikten sonra kimi aileler dua etti, kimileri ise Kur’an okudu. LGS’nin ikinci bölümü olan sayısal sınavı 11.30’da başlayacak.