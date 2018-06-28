Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 12 ilçede 15 şubesiyle hizmet veren Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nden (ABEM) mezun olan ve Liselere Giriş Sınavı’ndan (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Azra Kargın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlık için ücretsiz eğitim veren Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezlerinde sınava hazırlanan ve Liselere Giriş Sınavı’ndan 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Kargın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret ederek katkıları için teşekkür etti.

Başkan Sözlü, başarılı öğrencinin yakasına tam altın takarak başarılarının devamını diledi.