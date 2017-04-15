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15 Nisan 2017 15:57

Liderler çocukluklarında buluştu

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’nin önemli siyasi liderlerinin çocukluk fotoğrafları ve "Bu çocuklara seçme ve seçilme hakkını veren cumhuriyetimize sahip çıkacağız" mesajının yer aldığı görsellerle vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Liderler çocukluklarında buluştu

15 Nisan 2017 15:57


Referanduma bir gün kala kentteki billboardları ve elektronik reklam alanlarını 23 Nisan kutlama afişleriyle donatan Başkan Karalar önemli bir mesaj verdi.


Başkan Karalar, Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener’in çocukluk fotoğraflarına yer verdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama görsellerinde “Bu çocuklara seçme ve seçilme hakkını veren cumhuriyetimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.




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