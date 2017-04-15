Liderler çocukluklarında buluştu

Referanduma bir gün kala kentteki billboardları ve elektronik reklam alanlarını 23 Nisan kutlama afişleriyle donatan Başkan Karalar önemli bir mesaj verdi.

Başkan Karalar, Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener’in çocukluk fotoğraflarına yer verdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama görsellerinde “Bu çocuklara seçme ve seçilme hakkını veren cumhuriyetimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.