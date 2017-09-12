Liderlerin klasik otomobili Erdoğan’ı bekliyor

Babasından kalan otomobile gözü gibi bakan ve oğluna miras bırakacağını söyleyen Yağmur, otomobilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kullanımına tahsis etmek istediğini söyledi.

Günümüzde klasik otomobil olarak nitelendirilen ve oldukça yüksek fiyatlara satılan 1974 model Chevrolet İmpala marka bir otomobil, 41 yıl önce Belçika Kraliyet Ailesi tarafından Adana Valiliği’ne hediye edildi.

Dönemin darbeci cumhurbaşkanı Kenan Evren’in de aralarında bulunduğu cumhurbaşkanları Turgut Özal, Süleyman Demirel ile dönemin başbakanı Bülent Ecevit gibi isimler tarafından kent ziyaretlerinde kullanılan otomobil, 25 yıl önce ihale yoluyla Saruhan Yağmur tarafından satın alındı.

Saruhan Yağmur’un 13 yıl önce vefat etmesi üzerine 01 DH 704 plakalı otomobil, Adana Kasaplar Odası Başkanı olan oğlu Murat Saruhan Yağmur’a miras kaldı.

Oldukça ilgi çeken otomobili satın almak için 100 bin dolar teklif edildiğini ancak satışa sıcak bakmadığını söyleyen Murat Saruhan Yağmur, otomobilini oğluna vereceğini, oğlundan da torununa miras kalacağını ifade etti.

“Reis isterse hediye bile edebilirim”

Otomobilin tüm parçalarının orijinal olduğunu ve güvenlik ön plana alınarak tasarlandığını belirten Yağmur, şöyle konuştu:

“Yağmurda, çamurda, güneşli günlerce aracıma kıyıp dışarıya çıkartamıyorum ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldiği zaman akan sular durur. Bu otomobilimi Reis’in Adana ziyaretlerinde kullanımına tahsis etmek istiyorum. Otomobilin bayrak flama yeri hazır zaten. Plakaları da Reis olarak değiştirilebilir. Sürmesi oldukça keyiflidir. Araç saatte 260 kilometre hız yapıyor. Aracı Cumhurbaşkanımıza tahsis etmekten onur ve şeref duyuyorum. İsterse hediye olarak bile gönderebilirim kendisine.”