Linyitin kalorisini arttıran buluş 1 milyar TL tasarruf sağlayacak

Dr. Harun Bilirgen, tasarladığı ve piyasaya sürdüğü ‘Kömür Kurutma ve Zenginleştirme Sistemi’ sayesinde yüksek nem ve düşük kalorili linyitin kalorifik değerini yüzde 40 arttırdı. Doç. Dr. Bilirgen, “Türkiye’de yaklaşık olarak 8 bin megavatlık yerli kömüre dayalı santral var. Eğer ülkedeki bütün santraller bu sistemi kullanırsa 1 milyar TL tasarruf sağlanabilir. Ayrıca sistemin karbondioksit emisyonunun azaltılması gibi çevresel boyutu da çok önemli” dedi.

20 yıl Amerika’da araştırmalar yapan Doç. Dr. Harun Bilirgen, 2013 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaparak ülkesine katkı sunmak için çalışmalara başladı. Kurduğu ‘Gentek Enerji&Teknolojileri’ isimli firmada ‘Kömür Kurutma ve Zenginleştirme Sistemi’ni hayata geçiren Doç. Dr. Bilirgen, sistem sayesinde atık ısıyı kullanarak kömürün kalorifik değerini yüzde 40 arttırdı. Doç. Dr. Bilirgen’in projesini ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TÜBİTAK destekledi.

Geliştirilen sistem sayesinde Türkiye’nin dışa bağımlı enerji ihtiyacının önüne geçilmesi ve madenlerin yüzde 10 daha az kömürle aynı elektriğin üretilmesi hedefleniyor. Türkiye linyit rezervinin yaklaşık 4 milyar tonluk kapasitesini elinde bulunduran Afşin-Elbistan kömür havzasında TÜBİTAK projesi kapsamında kurulan sistem, kömürdeki nem oranını yüzde 10 düşürürken, kalorifik değerini ise yüzde 30 arttırdı.

“Bizim linyitin yüzde 50’si su”

Doç. Dr. Harun Bilirgen, yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki yerli kömürlerimiz kalite olarak iyi değil. Yüzde 50’si su. Bunu elektrik enerjisine dönüştürdüğümüz zaman çok verimli olmuyor. Örneğin taş kömürünün kalorifik değeri 6 bin kalori/kilogram civarı iken bizim linyitlerimizin yüzde 66’sı bin, bin 400 kalori/kilogram civarında ve bunun yarısı su. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde ise santralde atık ısının bir kısmını alarak kömürdeki nemin uzaklaştırılması ve bu sayede kömürün kalorifik değerin yüzde 30 ile 40 oranında artıyor” diye konuştu.

“Çevresel iyileştirme de sağlıyor”

Yerli teknolojinin yerli madenlerle geliştirilmesini hedeflediğini belirten Doç. Dr. Bilirgen, “İnşallah bu teknolojiyi yurt dışına pazarlayacağız. İşin çevresel boyutu da var. Verim arttığı zaman karbondioksit emisyonunun azaltılması gibi çevresel boyutu da çok önemli teknolojinin. Yerli bir firma bu sistemi satın almayı uygun gördü ve 2016 yılında Konya’da ilk olarak bu ürünü satmış olduk” ifadelerini kullandı.

Sistem için Çin, Polonya ve Almanya gibi ülkelerden talep olduğunu kaydeden Doç. Dr. Bilirgen, daha sonra şunları kaydetti:

“İlk önce Türkiye’de güçlendirmemiz lazım. Karşıdan talep geliyor biz çalışma yapmıyoruz. Geliştirdiğimiz sistemin en büyük özelliği atık ısıyı kullanarak kömürün kalorifik değerinin arttırılması. Linyit rezervleri gittikçe azalıyor ve daha az kaliteli kömürün bir şekilde elektrik üretiminde değerlendirilmesi lazım ve dolayısıyla bu teknoloji ileriye dönük ciddi potansiyeli olan bir ürün.”

Doç. Dr. Harun Bilirgen, Türkiye’nin yaklaşık olarak 8 bin megavatlık yerli kömüre dayalı santrali olduğunu ve bu sistemi bütün santrallerin kullandığında 1 milyar TL tasarruf olabileceğini sözlerine ekledi.